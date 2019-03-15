عاجل.. فيفا يعلن استضافة دول مجاورة لقطر كأس العالم 2022

أعلن جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن وجود توصيات بتواجد دول مجاورة ستنظم بطولة كأس العالم 2022 والمقرر إقامتها في قطر.
وتأتي تلك التوصيات بوجود دول مجاورة لقطر في حال زيادة المنتخبات إلى 48.
ومن المقرر أن يتم اتخاذ القرار النهائي بشأن هذا الأمر في شهر يونيو المقبل.
وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد أعلن بوجود توصيات بزيادة عدد منتخبات كأس العالم المقبل، إلى 48 منتخبًا.
وأوضحت تقارير صحفية في وقت سابق أن عمان والكويت هما الأقرب للتشارك مع قطر في تنظيم كأس العالم المقبل.
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