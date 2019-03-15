عاجل.. ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الإرهابي في نيوزيلندا إلى 50 قتيل

أعلنت أسرة السعودي محسن المزيني عن وفاته في هجوم نيوزيلندا الإرهابي، ليصل بذلك عدد ضحايا الحادث إلى 50 قتيلا. وأكد الدكتور فراس محسن الحربي، ابن المزيني، أن والده توفي، متأثرا بإصابته البالغة التي تعرض لها، بحسب صحيفة "عاجل" السعودية.

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