بعد هجوم نيوزيلندا.. الأمم المتحدة: يجب الوقوف ضد كراهية المسلمين

أدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين اليوم في نيوزيلندا، وأسفر عن 49 قتيلًا.

وقال أمين الأمم المتحدة، حسبما أفادت فضائية «العربية»، في خبر عاجل، منذ قليل، إنه يتعين الوقوف ضد كراهية المسلمين وكل أشكال التعصب والإرهاب.

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وأعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، في خطابها اليوم عن مقتل وإصابة العشرات في الهجوم على مسجدين بمدينة كرايست تشيرش، أثناء صلاة الجمعة.

ويُذكر أن الشرطة النيوزيلندية، صرحت بأن عدد ضحايا الهجوم الإرهابي ارتفع إلى 49 شخصا على الأقل، و50 مصابًا، ورفعت أعلى درجات التهديد الأمني في البلاد فضلًا عن تعزيز الأمن على الحدود والمطارات.