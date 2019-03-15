روسيا: تدفق المهاجرين من أفغانستان وسوريا أدى لتفاقم الجريمة في دول منظمة «شنغهاي»

قال النائب الأول للمدير العام لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي سيرجي سميرنوف ، إن تدفق المهاجرين من سوريا وأفغانستان أضر بشكل كبير بالأوضاع الأمنية في دول منظمة (شنغهاي) للتعاون.
وأضاف سميرنوف- في تصريح صحفي، اليوم الجمعة- أن ارتفاع عدد المهاجرين من أفغانستان وسوريا أدى إلى تفاقم الجريمة بشكل حاد في دول منظمة شنغهاي للتعاون، مشيرا إلى أن هذا الأمر دفع الأجهزة المعنية في الدول الأعضاء في منظمة (شنغهاي) للتعاون لتنظيم أعمال مشتركة بهذا الشأن.
يُذكر أن منظمة شنغهاي للتعاون هي منظمة دولية سياسية واقتصادية وأمنية تأسست في 15 يونيو 2001 في شنغهاي على يد قادة ست دول هي (الصين وكازاخستان وقيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وأوزبكستان)، ووقع ميثاق منظمة شنغهاي للتعاون في يونيو 2002، ودخل حيز التنفيذ في 19 سبتمبر 2003، وانضمت كل من الهند وباكستان إلى المنظمة كعضوين كاملي العضوية في يونيو 2017 خلال قمة أستانا في كازاخستان.
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