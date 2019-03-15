استطلاع: غالبية الألمان يعتقدون أن بريطانيا ستغادر الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق

أعربت غالبية من الألمان في استطلاع للرأي عن اعتقادهم بأن بريطانيا ستغادر الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، حتى عقب تصويت البرلمان البريطاني لصالح إرجاء الانسحاب.
وأظهر الاستطلاع، الذي نُشرت نتائجه اليوم الجمعة، أن 72% من الألمان يتوقعون عدم التوصل إلى اتفاق للخروج حتى في حال إجراء مفاوضات جديدة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.
وفي المقابل، ذكر 21% من المشاركين في الاستطلاع أنهم متفائلون إزاء خروج منظم.
وأجرى الاستطلاع معهد "فالن" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من القناة الثانية بالتليفزيون الألمانية (زد دي إف).
وشمل الاستطلاع، الذي أجري خلال الفترة من 12 وحتى 14 مارس الجاري، 1290 ألمانيا.
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