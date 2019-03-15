المالية تدرس مقترحاً يسمح للمطاحن شراء القمح

الخليج 365 :

كشفت مصادر مطلعة بوزارة المالية والتخطيط الإقتصادي عن إتجاه لإتاحة الفرصة للمطاحن لشراء القمح وفق السعر التركيزي الذي تحدده الوزارة عبر البنك الزراعي.

وقالت المصادر في تصريح لــ(smc) إن المقترح مازال قيد الدراسة والمناقشة، مشيراً إلى أن شراء المطاحن للقمح سيكون وفق شروط وإجراءات محددة في أن يكون القمح للخبز فقط بغرض توفير النقد.

وكانت وزارة المالية قد أصدرت قراراً خاصاً بضوابط شراء القمح من بينها منع شراء القمح المحلي عبر المطاحن أو أي جهة أخري غير المخزون الإستراتيجي .