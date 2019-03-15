الهلال يجري مرانه الرئيسي استعداداً لناكانا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

يُؤدي فريق الكرة بنادي الهلال، مرانه الرئيسي تحت إشراف المدير الفني للفريق نبيل الكوكي استعداداً للمواجهة المُقرّر لها يوم الأحد في كأس (الكونفدرالية)، وسيختتم الجهاز الفني التدريبات بمرانٍ أخير عشية غد السبت بإستاد الهلال (الجوهرة الزرقاء)، وكان الجهاز الفني قد قرّر أن ينتظم اللاعبون جميعاً في مُعسكرٍ مُغلقٍ عقب مران اليوم الرئيسي، وكان الكوكي قد أخضع لاعبي الهلال لمران يوم أمس اشتمل على جُملٍ فنيةٍ وتكتيكيّةٍ والوقوف على التشكيلة التي سيدفع بها في المُباراة المُقبلة أمام نكانا الزامبي، كما واصل الجهاز الفني في إخضاع ثلاثي الهلالي العائد من الإصابة نزار حامد والسموأل ميرغني وإدريس مبومبو لتدريباتٍ خاصةٍ خلال المران الذي أُجري مساء أمس، ويسعى الإطار الفني لتأهيل الثلاثي بدنياً وفنياً من أجل توسيع دائرة الخيارات والاستفادة من الإمكانَات الفنية للثلاثي وإعدادهم للمرحلة المُقبله وإشراكهم في المباريات القارية والمحلية.