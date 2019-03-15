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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أثار تعليق الدكتور السعودي طارق الحبيب -بروفسور واستشاري الطب النفسي-، على الهجوم الارهابي الذي استهدف مسجدين في نيوزيلندا، الجمعة، غضباً واسعاً بين المغرّدين، بعد أن دافعَ عن السّفاح وقال إنه ربما يكون “معتوهاً”.
وقال في تغريدةٍ له عبر “تويتر”: ” لماذا الاستعجال في الانفعال والتشكيك ورمي التهم.الصبر حتى تتبين نتائج التحقيق. لماذا البعض يتهم دولة صديقة بخطأ أحد أفرادها والذي ربما يكون معتوها !”.
وأضاف: “محبة الدين ليست بالانفعالات وإنما باتباع الحكمة التي تؤدي لأعلى النتائج”.وعلى إثر الردود الغاضبة من قِبَل النشطاء، عاد “الحبيب” وغرّد قائلاً: “الشكر لحكومة نيوزيلندا على التوضيح ونرجو أن المتهم ومن وراءه أن ينالوا أقسى عقوبه لأن الفاعل لم يقتل العشرات فحسب بل أساء أسوأ إساءة لمشاعر الملايين المسلمة و لمن ينادون بالتعايش من غير المسلمين”.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودي طارق الحبيب يُبرّئ سفّاح نيوزيلندا.. ونُشطاء يطلبون منه الحديث عن العادة السرية! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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