السعودي طارق الحبيب يُبرّئ سفّاح نيوزيلندا.. ونُشطاء يطلبون منه الحديث عن العادة السرية!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أثار تعليق الدكتور السعودي طارق الحبيب -بروفسور واستشاري الطب النفسي-، على الهجوم الارهابي الذي استهدف مسجدين في نيوزيلندا، الجمعة، غضباً واسعاً بين المغرّدين، بعد أن دافعَ عن السّفاح وقال إنه ربما يكون “معتوهاً”.

وقال في تغريدةٍ له عبر “تويتر”: ” لماذا الاستعجال في الانفعال والتشكيك ورمي التهم.الصبر حتى تتبين نتائج التحقيق. لماذا البعض يتهم دولة صديقة بخطأ أحد أفرادها والذي ربما يكون معتوها !”.

وأضاف: “محبة الدين ليست بالانفعالات وإنما باتباع الحكمة التي تؤدي لأعلى النتائج”.وعلى إثر الردود الغاضبة من قِبَل النشطاء، عاد “الحبيب” وغرّد قائلاً: “الشكر لحكومة نيوزيلندا على التوضيح ونرجو أن المتهم ومن وراءه أن ينالوا أقسى عقوبه لأن الفاعل لم يقتل العشرات فحسب بل أساء أسوأ إساءة لمشاعر الملايين المسلمة و لمن ينادون بالتعايش من غير المسلمين”.