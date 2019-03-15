إرتفاع جنوني في أسعار العقارات والايجارات بالخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشفت مكاتب عقارية عن أسعار خرافية في بيع وايجارات العقارات بالعاصمة الخرطوم. وكشف سماسرة في مجال العقارات عن ارتفاع جنوني في أسعار القطع السكنية بحي كافوري بالخرطوم بحري، ارتفع معه سعر القطعة السكنية بمربع (5) إلى (12) مليون جنيه من حوالي (3-4) مليون جنيه. وعن الأسعار في المناطق الراقية ذكر السماسرة أن ايجارات المنازل بمنطقة كافوري مربعات (5،9) وصل إلى حوالي (25-30) ألف جنيه في الشهر، ومابين (12-15) ألف جنيه شهرياً بالميرغنية، بينما يصل سعر ايجار المنزل سعة غرفتين بكافوري مابين (9-10) آلاف جنيه، ومابين (5-6) ألف لمنزل استديو غرفة واحدة. وقدر العاملون في المجال العقاري سعر ايجار المنزل سعة (3) غرف بشمبات من (13-15) ألف جنيه، وغرفتين (10-15) ألف جنيه، وغرفة واحدة من (4-5) ألف جنيه.

وقال أحد السماسرة في تجارة العقارات أن سعر المتر الواحد بحي كافوري ببحري يتراوح في مربعات (5،6،8،9،11،12،14) مابين (25-30) ألف جنيه، مشيراً إلى أن سعر المتر بأحياء بحري القديمة (حلة حمد – حلة خوجلي- الأملاك – المزاد – الختمية – الشعبية) يقع في ذات نطاق الأسعار بمربعات (9،8،6) بكافوري، وأبان أن سعر المتر بمربعات (3،4) بكافوري يتراوح بين (15،20) ألف جنيه، وينخفض سعره فيها بمربع (1) ليصل الي ما بين (8-12) ألف جنيه. وعن أسعار ايجار المنازل والشقق بكافوري، قال إن سعر ايجار المنزل (طابق أرضي) بكافوري يبلغ حوالي (25) ألف جنيه في الشهر بمربعات (3،4،5،6)، ويزيد في مربعات (9،11) ليصل إلى (30-35) ألف جنيه، بينما يصل سعر ايجار الشقة سعة غرفتين بمنطقة كافوري إلى (8)الاف جنيه بمربعات (3،4)، وتزيد إلى (10) آلاف في الشهر في مربعات (5،6،7،8)، وبالنسبة لسعر ايجار الشقة سعة (3) غرف فتبلغ نحو (10) الاف جنيه بمربعات (3،4) و (15) الف جنيه في مربعات (9،11).

وفي شمبات والصافية وكوبر فإن بيع المتر يصل إلى (20-30) الف جنيه حسب الموقع، بينما تبلغ أسعار ايجار الشقق (3) غرف ومنافع (10-12) ألف جنيه في الشهر، وتنخفض من (8- 10) ألف بالنسبة للشقق سعة غرفتين ومنافع.

وفي السياق كشفت جولة لـ (الانتباهة أون لاين) عن تباين في الأسعار بمنطقة الحلفايا، حيث يقر السماسرة بارتفاع في الاسعار بالحلفايا شرق شارع المعونة عن الحلفايا غرب شارع المعونة، وتقل عن شرق الظلط بنسبة 20%، في الوقت الذي وصل فيه سعر بيع متر قطعة الأرض ما بين (15-18) ألف جنيه في مربعات (7،8،9) بالحلفايا شرق الظلط، ويصل سعر إيجار الشقة فيها (3) غرف (10-12) ألف جنيه في الشهر، ومن (7-10) ألف جنيه للشقة سعة غرقتين، وكشفت الجولة عن تقارب الأسعار في كل قرى ومدن بحري شمال (طيبة الأحامدة- السامراب- الدروشاب- أم القري)، حيث يبلغ سعر المتر من (4-7) ألف جنيه، فيما يصل سعر ايجار الشقة (3) غرف من (8-10) ألف جنيه، ومن (5-7) ألف للغرفتين.

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ورصدت جولة الانتباهة أون لاين تباين في أسعار القطع السكنية بمنطقة أم درمان، حيث وصل سعر قطعة الأرض في مناطق المهندسين والدوحة والروضة مابين (12-15 – 18-25) مليون جنيه، وينخفض في الأحياء البسيطة. ووصل سعر قطعة الأرض فضاء بالثورة الحارة العاشرة إلى (4) مليون جنيه، وما بين (900-1000) جنيه بأبوسعد. وتتفاوت أسعار المنازل حسب التشييد في مناطق المهندسين والروضة والسكن الفاخر، وهي أحياء راقية في أم درمان وتتراوح ما بين (50) و (150) و(200) مليون جنيه بالمهندسين، وتتدرج الأسعار بالروضة والسكن الفاخر ابتداءً من (300) مليون جنيه فما فوق بالروضة، و(250) مليون جنيه فما فوق بالسكن الفاخر، وتبلغ أسعار البيوت سعة (3) غرف وصالون مليون و(200) ألف جنيه بمناطق أبوسعد والثورات، ومابين مليون إلى (900) ألف جنيه للمنزل سعة غرفتين وصالون.

وبالمهندسين تتراوح أسعار ايجار الشقق مابين (8-10) ألف جنيه، وبالسكن الفاخر والروضة مابين (10-12) ألف جنيه. وفيما يتعلق بايجار المنازل بمناطق أمبدات وأبو سعد تصل مابين (1000-1500) للمنزل سعة غرفتين، و(4-5) ألف جنيه سعة (3) غرف و(800-700) جنيه غرفة واحدة .

وفي الخرطوم كشف تجار في مجال العقارات عن تمسك بعض المالكين في المبايعات بالبيع بقيمة الدولار لتذبذب أسعار العملة، ونوهوا إلى أن سعر المتر بقطعة الأرض يصل مابين (800-1500) دولار. وقال أحد السماسرة أن أقل فيلا بالمنشية يصل سعرها مابين (700) ألف دولار إلى مليون و(100) ألف دولار، بينما يتراوح سعر العمارة بمنطقة امتداد ناصر مابين (600-700) ألف دولار.

وعن أسعار المنازل بالأحياء البسيطة أفاد أنها مابين (12-13) مليون جنيه بحي الهدي بشرق النيل، ويصل سعر العمارة (4) طوابق بالمنشية حوالي (2) مليون ونصف دولار، بينما يصل إلى نحو (5) مليون دولار بامتداد ناصر، وتصل أسعار ايجار الشقق بالمناطق الراقية كالمنشية إلى (25) ألف جنيه للشقة سعة (3) غرف، و(15) ألف لسعة غرفتين، بينما تبلغ الشقة سعة (3) غرف في الأحياء البسيطة مثل البراري وامتداد ناصر بين (18-20) ألف جنيه، و(10) آلاف جنيه لسعة الغرفتين. واشار إلى أن أقل أسعار للايجار للمنازل في الرياض بلغت حوالي (45) و (40) ألف جنيه فيما يبلغ سعر المنزل سعة غرفتين وصالة بالجريف شرق حوالي(5) ألف جنيه، ويصل أدنى سعر لايجار منزل سعة (3) غرف بالبراري إلى (20) ألف جنيه، وحوالي (3) آلاف جنيه لغرفة واحدة بالجريف شرق.