مواجهات ساخنة في ربع نهائي أبطال أوروبا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : سحبت اليوم”الجمعة” قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في مدينة نيون السويسرية وأفرزت عن مواجهات قوية تحبس فيها الأنفاس. وجاء برنامج مواجهات ربع نهائي دوري الأبطال كما يلي. أياكس أمستردام الهولندي – يوفنتوس الإيطالي

ليفربول الإنكليزي – بورتو البرتغالي

توتنهام هوتسبير الإنكليزي – مانشستر سيتي الإنكليزي

مانشستر يونايتد الإنكليزي – برشلونة الإسباني

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