الكويتية فجر السعيد تسخر من صواريخ المقاومة وتُهاجم حماس..و”إسرائيل” تُحيّيها!

الخليج 365:

سخرت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، من صواريخ المقاومة الفلسطينية، التي أطلقت مساء الخميس، من قطاع غزة نحو مدينة “تل أبيب”، وهاجمت حركت حماس ومن يؤيدها.

وقالت في تغريدةٍ لها عبر “تويتر” ساخرةً:” سبحان الله كل صواريخ حماس اللي تطلقها من غزة بإتجاه إسرائيل لم توقع أضرار أو أي أصابات لدرجة ان الصاروخين الأخيرين لم يكلف الإسرائيليين خاطرهم حتى التصدي لها . ولازال هناك من لايفهم ولازال يمجد في حماس “.وأشاد حساب “اسرائيل بالعربية” على تويتر بتغريدة فجر السعيد.وحيّت “اسرائيل بالعربية” فجر السعيد على ما وصفته بـ”شجاعتها” و”اعترافها بالحقيقة التي بالحقيقة التي ينكرها أو يتجاهلها البعض”.وفق زعم الحساب الإسرائيليوشنّت طائرات الإحتلال الإسرائيلي الحربية، سلسلة غارات عنيفة، فجر الجمعة، على قطاع غزة، بعد ساعات على إعلانه إطلاق صاروخين من القطاع باتجاه منطقة “غوش دان”؛ وهي الكتلة التي تشمل مدينة تل أبيب، والمناطق المحيطة بها.

من جانبه، أعلن المتحدث باسم جيش الإحتلال الإسرائيلي، آفيخاي أدرعي، صباح الجمعة، أن “طائرات ومروحيات تابعة للجيش الإسرائيلي شنت غارات على نحو 100 هدف تابع لحماس في قطاع غزة”.

وحمّل الجيش حركة حماس، المسؤولية عن إطلاق صاروخين من قطاع غزة باتجاه منطقة “غوش دان”، إلا أن حركتي حماس والجهاد الإسلامي أعلنتا عدم مسؤوليتهما عن إطلاق الصاروخين.

وطن سرب