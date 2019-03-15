ضاحي خلفان يفتح النّار على مدير شركة “أبوظبي للإعلام”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

هاجم قائد شرطة دبي السابق ضاحي خلفان، مدير عام “أبوظبي للإعلام” علي بن تميم، بعد دفاعه عن الداعية -أردنيّ الأصيل- والمجنّس إماراتياً وسيم يوسف.

وقال بن تميم في تغريدةٍ لم ترُق لـِ”خلفان” الذي انقلب على وسيم يوسف وهاجمه في سلسلة تغريداتٍ يوم الخميس: ” ثمة أخذ ورد حول خطاب وسيم يوسف، مؤيد له في ضرورة أنسنة التراث ونزع شحم القداسة عنه وخطاب آخر يرى أن علاقتنا بالتراث علاقة خضوع وإحلال الموتى محل الأحياء، وبينما يزداد الهجوم يقوى خطاب وسيم ويزداد شهرة وثقة ومحبة، والبقاء بلا شك للأفضل، ووسيم يوسف في كل ذلك متقد البصيرة واسع الأفق”.وردّ ضاحي خلفان على تغريدة مدير عام “أبوظبي للإعلام” بالقول: ” عقيدتنا حية لم تمت وخطابك وخطاب وسيم مصيرهما الزوال آجلا ام عاجلا…..سنتنا لم تمت يا دكتور ستظل حية تزعج من ماتت قلوبهم منها..امواتنا ممن خلدوا مبادئ العقيدة لا يزالون احياء.”.وأضاف ضاحي خلفان: ” ينتقد الدكتور علي التميمي بأننا نؤمن باحلال الموتى محل الاحياء…اي محل وسيم يوسف ( الحي ) نحن نأخذ بما قاله البخاري ..والمفروض ناخذ بما قاله الحي وسيم… بدلا مما قاله البخاري المتوفى ..هذا كلام دكتور علي رأس شركة الإعلام.”.وقال أيضاً: ” علي ووسيم مهتمين بأنسنة التراث…شو هذا المنطق.. يعني نحن وحوش قبل ما يجونا وسيم وعلي تراثنا الديني خال من الأنسنة”.وتابع ضاحي خلفان قائلاً: ” الخطاب الذي يتحدث به وسيم وعلي خطاب تنويري اما ما كان عليه مالك واحمد بن حنبل والشافعي وابي حنيفة فهو خطاب ظلامي. بالله عليكم هذا الدكتور المتنور ما يعرف اين التنوير من الظلام”ووجه حديثه لـ”بن تميم”: “يعني يا دكتور علي اصبحت مذاهبنا اليوم ظلامية ..كل مشايخنا المالكية يحدثون بالبخاري…ثرهم ظلاميين ..ما ندري”.وربط ضاحي خلفان هجومه على وسيم يوسف وعلي بن تميم بالمذبحة التي وقعت الجمعة في مسجدين بنيوزيلندا، وقال: “الإرهابي اليوم الذي ارتكب مجزة بالمسلمين في مسجدين بنيوزيلندا…متأنسن مثل الانسنة التي يتكلم بها الدكتور…دولة متحضرة…ما تخرج من مدارس تحفيظ قرآن كما يقول وسيم ولا درس صحيح البخاري…فكيف صار ارهابيا….”.وكان وسيم يوسف قال في برنامج يقدمه على تلفزيون أبو ظبي إنه ليست كل الأحاديث الواردة في صحيح البخاري صحيحة، وذلك ضمن حديث متكرر في الموضوع نفسه.

وأثار كلام يوسف استنكارا شديدا من ناشطين على مواقع التواصل؛ دفعهم لإطلاق وسم “البخاري خط أحمر”.

وكان قائد شرطة دبي السابق ضاحي خلفان، انقلب على وسيم يوسف، وهاجمه بتغريداتٍ يوم الخميس.

وكتب خلفان ساخرا “العالم الجليل د. وسيم يوسف سمعته يقول إنه يشك في صحيح البخاري. أشهد أن وسيم مفسر أحلام شاطر”. وأضاف أن “العلوم الدينية لها أساتذتها الأجلاء المعروفين”.

وتابع قائلا “أنا شخصيا أحتفظ بصحيح البخاري عندي في المكتبة لكن لو رأيت مؤلفا لوسيم مجانا ما أخذته، لأنني أعرف منزلته في العلم”.