دونالد ترامب يصف الهجوم الإرهابي بنيوزيلندا بـ”المذبحة المروعة”

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين في مدينة كرايس تشيرش بنيوزيلندا بأنه “مذبحة مروعة”.
جاء ذلك في تغريدة لترامب على “تويتر”.
وقال: “تعازي لشعب نيوزيلندا بعد المذبحة المروعة في المساجد، لقد قتل 49 من الأبرياء بلا معنى، وأصيب الكثيرون بجروح خطيرة”.
وأضاف: “الولايات المتحدة تقف إلى جانب نيوزيلندا في أي شئ يمكننا القيام به”.
وفي وقت سابق اليوم، استهدف هجومان إرهابيان بأسلحة نارية مسجدين في مدينة كرايس تشيرس النيوزيلندية، أثناء صلاة الجمعة، ما أسفر عن مقتل 49 شخصا وإصابة 48 آخرين، وفق آخر محصلة رسمية.
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