الدولار يتعرض لأكبر انخفاض أسبوعي في 3 أشهر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : ومقابل عملات منافسة، انخفض الدولار 0.2 بالمئة إلى 96.61 في التعاملات المبكرة بلندن. وعلى أساس أسبوعي، تتجه العملة الأميركية للتراجع 0.7 بالمئة في أكبر هبوط منذ أوائل ديسمبر. Advertisements وظل الين الياباني مستقرا عند مستوى قوي بعد أن أبقى بنك اليابان المركزي سياسته النقدية دون تغيير. وجرى تداول الجنيه الإسترليني في أحدث تعاملات عند 1.3217دولار، وهو مستوى يقل عن الأعلى في تسعة أشهر، البالغ 1.3380دولار، لكنه مرتفع 1.8 بالمئة على أساس أسبوعي. وظل اليوان الصيني مستقرا أمام الدولار عند 6.71 يوان.

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