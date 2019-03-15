الرئيس المصري يقدم التعازي والمواساة لأسر شهداء حادث نيوزيلندا

توجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بخالص التعازي والمواساة لأسر الشهداء الذين سقطوا، اليوم الجمعة، فى الحادث الإرهابي الغادر الذي استهدف مسجدين في نيوزيلندا.
وأكد السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسى يدين بأقوى العبارات هذا الهجوم الإرهابى الآثم، الذى استهدف بوحشية مصلين آمنين فى بيوت الله، فأسقط العشرات منهم ما بين شهيدًا ومصابًا، ليهز ضمير الإنسانية بأسرها ويضعها أمام مسؤولياتها الأساسية المتمثلة فى ضرورة تضافر جميع الجهود الدولية من أجل المواجهة الحاسمة للإرهاب والعنف والتطرف الفكري، وبذل الجهد الصادق من أجل تعزيز وترسيخ قيم التعايش السلمي والتسامح وقبول الآخر.
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