مقتل وإصابة 4 مواطنين أفغان جراء هجوم نيوزيلندا

أعلن السفير الأفغاني لدى استراليا ونيوزيلندا وفيجي "وحيد الله وايصي" اليوم الجمعة أن مواطنا أفغانيا لقي حتفه فيما أصيب ثلاثة آخرون جراء حادث إطلاق النار الذي استهدف مسجدين في مدينة "كرايست تشيرش" الواقعة شرقي نيوزيلندا.

وقال وايصي - في تغريدة له على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) - "إن أفكاري مع عائلة المواطن الأفغاني الذي لقي حتفه جراء هذا الحادث الشنيع وأيضا مع المصابين الثلاثة الآخرين".

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وكان 49 شخصا قد لقوا حتفهم جراء حادث إطلاق النار الذي وقع في وقت سابق اليوم الجمعة واستهدف مسجدين بمدينة "كرايست تشيرش" الواقعة شرقي نيوزيلندا أثناء صلاة الجمعة.. وتم توجيه اتهام رسمي لأحد المشتبه بهم في ارتكاب الحادث، حيث سيمثل أمام محكمة "كرايست تشيرش" صباح غد السبت.