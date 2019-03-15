روسيا حصلت على 107 مليارات دولار إضافية بفضل صفقة «أوبك»

قال المدير العام للصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة كيريل ديميترييف أن روسيا حصلت على 7 تريليونات روبل إضافية من صفقة "أوبك +" ، أي ما يعادل 107 مليارات دولار.

وذكر ديميترييف للصحفيين، اليوم الجمعة، "أن هذه الصفقة فعالة للغاية، ومن المؤكد أن هناك ثمة حاجة للحفاظ على آلية التنسيق النشطة للغاية بين أوبك، والدول خارج أوبك"، مضيفا" لقد حصلت روسيا من هذه الصفقة على 7 تريليونات روبل إضافية- أي ما يعادل 107 مليارات دولار- ، كما أن الأسواق مستقرة".

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يُذكر أن وزير الطاقة الروسي ألكساندر نوفاك أعلن في منتصف فبراير الماضي أن ميزانية روسيا حصلت خلال عامين على 6 تريليونات روبل إضافية بفضل صفقة "أوبك +"، أي ما يعادل 91.7 مليار دولار، مشيرا إلى أن الشركات الروسية حصلت أيضا على 38.22 مليار دولار إضافية من جراء هذه الصفقة.