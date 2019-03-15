وقفة صامتة في بروكلين تنديداً بحادث نيوزيلندي الإرهابي

نظم عدداً من المواطنين في

بروكلين

بمدينة

نيويورك،

وقفة صامتة عقب صلاة الجمعة اليوم، أمام مسجد مصعب بن عمير في منطقة الباي ريدج، تنديدًا بالجريمة الإرهابية التى استهدفت مسجد نيوزيلندا صباح اليوم الجمعة.

يذكر أن مسجدان في مدينة كرايست تشيرش النيوزيلندية قد تعرضا في وقت سابق من اليوم، لهجوم بأسلحة نارية أسفر عن مقتل 49 شخصا وجرح العشرات.