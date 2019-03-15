تفاصيل جديدة حول رفع علم سوريا أمام الكنيست الإسرائيلي

وأوضحت الصحيفة العبرية، قبل قليل، أن العداء السوري، حسن شيشكلي، لم يشارك في ماراثون القدس، الذي أجري صباح اليوم، الجمعة، في مدينة القدس القديمة، وشارك فيه أكثر من 38 ألف عداء.
وشارك حوالي 38 ألف عداء من إسرائيل ومن 80 دولة حول العالم في انطلاق ماراثون الجري الدولي التاسع، المُقام في القدس.
ولد العداء السوري، حسن شيشكلي في دمشق، ويشارك منذ سنوات في مسابقات دولية في رياضة الركض، ويقيم مؤخرا في روتردام الهولندية، وقبلها في الإمارات العربية. وانتقل شيشكلي مؤخرا من المشاركة في سباقات المسافات القصيرة إلى الماراثون، وقام مؤخرا بتشكيل فريق باسم "عداؤو الصحراء".
وشارك شيشكلي في السنوات الأخيرة في عدة بطولات، بينها في الولايات المتحدة، والإمارات، وحقق فيها إنجازات
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