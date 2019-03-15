تفاصيل جديدة حول رفع علم سوريا أمام الكنيست الإسرائيلي

أفادت صحيفة "هاآرتس" العبرية، مساء اليوم، الجمعة، أن العلم السوري ما يزال يرفرف أمام مبنى الكنيست الإسرائيلي في مدينة القدس الغربية، على خلفية افتراض مشاركة عداء سوري في ماراثون القدس.

وأوضحت الصحيفة العبرية، قبل قليل، أن العداء السوري، حسن شيشكلي، لم يشارك في ماراثون القدس، الذي أجري صباح اليوم، الجمعة، في مدينة القدس القديمة، وشارك فيه أكثر من 38 ألف عداء.

وأكد المحلل السياسي والإعلامي الإسرائيلي، شمعون آران، أن شيشكلي لم يحضر لاستلام "عدة الركض"، من مسوؤلي الماراثون في القدس، وأنه لم يشارك في الماراثون الذي أقيم صباح اليوم، الجمعة، ولكن العلم السوري ما يزال مرفوعا أمام مبنى الكنيست الإسرائيلي.

وشارك حوالي 38 ألف عداء من إسرائيل ومن 80 دولة حول العالم في انطلاق ماراثون الجري الدولي التاسع، المُقام في القدس.

ولد العداء السوري، حسن شيشكلي في دمشق، ويشارك منذ سنوات في مسابقات دولية في رياضة الركض، ويقيم مؤخرا في روتردام الهولندية، وقبلها في الإمارات العربية. وانتقل شيشكلي مؤخرا من المشاركة في سباقات المسافات القصيرة إلى الماراثون، وقام مؤخرا بتشكيل فريق باسم "عداؤو الصحراء".

وشارك شيشكلي في السنوات الأخيرة في عدة بطولات، بينها في الولايات المتحدة، والإمارات، وحقق فيها إنجازات