الجيش السوري يدمر طائرة مسيرة محملة بالقنابل شمال اللاذقية

أسقطت الوسائط النارية في الجيش السوري طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات قادمة من اتجاه مناطق المسلحين الصينيين التركستان في ريف اللاذقية الشمالي.

وذكرت وكالة أنباء، أن قوات الجيش العربي السوري تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة دون طيار أثناء قدومها من مناطق سيطرة المجموعات المسلحة المنتشرة في قطاعي اللاذقية الشمالي الشرقي وإدلب الجنوبي الغربي من المنطقة منزوعة السلاح.

وأوضحت الوكالة أن الطائرة مذخرة بقنابل شديدة الانفجار وتم إسقاطها فوق منطقة (تلة أبو علي) أقصى ريف اللاذقية الشمالي الشرقي المتاخم لريف إدلب الجنوبي الشرقي.

وقال مصدر عسكري للوكالة، أن قوات الرصد والاستطلاع تمكنت من كشف الطائرة المسيرة أثناء محاولتها الاقتراب من مواقع الجيش على محور (تلة أبو علي)، وتم التعامل معها عبر الرشاشات المضادة وإسقاطها ليتيبن أنها كانت مجهزة بعدد من القنابل شديدة الانفجار.