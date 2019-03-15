نيويورك تعزز حماية المساجد بعد حادثة نيوزيلندا

أعلنت شرطة مدينة نيويورك، اليوم الجمعة، عن تعزيز حماية المساجد في المدينة، حيث بدأت بزيادة عدد الدوريات أمام المساجد والمباني الدينية الأخرى بعد الهجمات الإرهابية في نيوزيلندا.
وقالت الشرطة عبر موقع "تويتر" إن "ضباط مكافحة الإرهاب يعملون في جميع أنحاء المدينة بالقرب من مختلف المساجد والمؤسسات الدينية بعد الهجمات الإرهابية في نيوزيلندا".
وأضافت "من فضلكم، لا تقلقوا من شأن تعزيز الحماية. نحن نعمل عن كثب مع المجتمع لضمان سلامتكم".
وشهدت مدينة كرايست تشيرش النيوزيلندية هجوما بإطلاق النار على مسجدين مختلفين، الأول في مسجد بشارع دينز، والثاني في مسجد بشارع لينوود.
وأعلنت الشرطة مقتل 49 شخصا وإصابة أكثر من 20 بجروح خطيرة، إثر إطلاق نار في المسجدين. وأكدت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، أن "الشرطة ألقت القبض على أربعة لهم آراء متطرفة، لكنهم لم يكونوا على أي قائمة من قوائم المراقبة"، مضيفة بأنه "تقرر رفع درجة التهديد الأمني لأعلى مستوى".
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