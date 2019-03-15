قرعة صعبة لـ أرسنال النني في الدوري الأوروبي.. ومتوازنة لباقي الفرق

سحبت منذ قليل في العاصمة السويسرية زيوريخ قرعة دور الـ8 من الدوري الأوروبي، والتي أسفرت عن مواجهة صعبة لأرسنال ولنجمه المصري محمد النني .

وأوقعت القرعة فريق ارسنال في مواجهة نابولي ، على أن تقام مباراة الذهاب في ملعب الإمارات معقل الجانرز ، ومباراة العودة في ساوباولو بنابولي ، وذلك لصعوبة لعب مبارتي في لندن في نفس الوقت بالنسبة للأمن البريطاني ، حيث أنه كان من المفترض أن تقام مباراة الذهاب في إيطاليا والعودة في إنجلترا.

وأسفرت القرعة عن مواجهات متوازنة ، حيث سيلاقي فياريال مواطنه فالنسيا الإسباني ، كما أوقعت القرعة فريق بنفيكا البرتغالي في مواجهة أينتراخت فرانكفورت الألماني ، و سلافيا براج التشيكي في مواجهة تشيلسي الإنجليزي ، على أن تقام مباراة الذهاب على ملعب الفريق الذي تم ذكره أولًا .

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ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب يوم 11 أبريل المقبل، ثم تقام مباريات الإياب في يوم 18 من الشهر نفسه.

وسحبت أيضًا مواجهات دور نصف النهائي وذلك نتيحة التعديلات الأخيرة في نظام القرعة في البطولات الأوروبية.

وسيواجه الفائز من مباراة فريقي أرسنال ونابولي ، الفائز من مواجهة فياريال وفالنسيا في مباراة نصف النهائي الأول ، كما يلاقي الفائز من موقعة بنفيكا وأينتراخت ، الفائز من مباراة سلافيا براج وتشيلسي.