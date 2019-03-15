محمد صلاح يعلق على حادث نيوزيلندا الإرهابي

حرص المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، على نعي ضحايا الهجوم الإرهابي على مسجدين في نيوزيلاندا، والذي أودى بحياة ما يقرب من 40 مصلي وإصابة 20 آخرين، في الساعات الأولى من صباح اليوم.
وكتب صلاح عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»:«أخبار مروعة اليوم من نيوزيلندا بسبب حادث إرهابي، وأتقدم بخالص التعازي إلى أسر الضحايا الأبرياء الذين فقدوا أرواحهم في هذا الحادث الإرهابي الشرير".
وفي الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، أعلنت السلطات النيوزلندية عن تعرض مسجدين في مدينة كرايست تشيرش لهجوم إرهابي، خلف وراءه عدد كبير من الضحايا والمصابين.
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