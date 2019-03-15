هيئة سوق المال الأمريكية تقاضي «فولكسفاجن» بتضليل حملة السندات

أقامت هيئة سوق المال الأمريكية دعوى قضائية ضد مجموعة "فولكسفاجن" الألمانية أكبر منتج سيارات في أوروبا، بتهمة عدم إبلاغ المستثمرين بعدم التزام سياراتها التي تعمل بمحركات ديزل (سولار) بالمعايير المنظمة لعوادم السيارات.

وذكرت "هيئة سوق المال" في الدعوى التي قدمتها إلى المحكمة الاتحادية في سان فرانسيسكو إن الشركة الألمانية باعت سندات وأوراق مالية مضمونة بأصول بمليارات الدولارات خلال الفترة من 2010 إلى 2015 عندما كانت تخفي استخدام برنامج كمبيوتر غير قانوني للتلاعب في نتائج اختبارات معدلات عوادم الملايين من سياراتها التي تعمل بمحركات ديزل.

وأضافت الدعوى أن "المستثمرين لم يكن لديهم علم بأن فولكسفاجن كانت تكذب على العملاء لجذبهم لشراء سيارات ديزل نظيفة وكانت تكذب على السلطات الحكومية لكي تبيع سياراتها في الولايات المتحدة رغم أنها لا تفي بمعايير العوادم الأمريكية".

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ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن "كريستوفر هاوس" المتحدث باسم "فولكسفاجن" القول إن "هيئة سوق المال أقامت دعوى غير مسبوقة بشأن أوراق مالية تباع فقط لمستثمرين ذوي قدرات خاصة ولم يتعرضوا لأي ضرر وحصلوا على كل أقساط فوائدهم وعلى قيمة السندات بالكامل وفي الوقت المحدد".

وأضاف المتحدث باسم الشركة الألمانية إن "هيئة سوق المال لم تتهم أي شخص ممن شاركوا في إصدار السندات بمعرفة عدم التزام سيارات الديزل التي تنتجها فولكسفاجن بقواعد تنظيم العوادم الأمريكية عندما تم بيع هذه السندات، وإنما كررت الهيئة المزاعم غير المؤكدة بشأن الرئيس التنفيذي السابق لفولكسفاجن والذي لم يكن له أي دور في بيع السندات".

يذكر أن تهمة إخفاء فولكسفاجن لمعلومات فضيحة التلاعب في نتائج اختبارات العوادم عن المستثمرين الذين يشترون أوراقها المالية تطاردها منذ تفجر الفضيحة في سبتمبر 2015. وتعقد إحدى المحاكم الألمانية جلسات استماع بشأن دعوى أقامها آلاف المستثمرين الذي يطالبون بتعويضات عن خسائرهم تزيد عن 9 مليارات يورو (10 مليارات دولار).