ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار مبنى يضم مدرسة في نيجيريا إلى 20 قتيلا

أعلن مسؤلو الصحة في نيجيريا، اليوم الجمعة، مقتل مالا يقل عن 20 شخصا، معظمهم من الأطفال، في انهيار مبنى يضم مدرسة في لاجوس، العاصمة التجارية للبلاد.

وقال مفوض ولاية لاجوس للصحة، جيد إدريس، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن ثلاثة وأربعين شخصا أصيبوا في انهيار المبنى المكون من ثلاثة طوابق والذي يقع في حي "إيتا فاجي"، وكان يضم مدرسة وشققا سكنية ومحلات تجارية، صباح أول أمس الأربعاء.

ويأتي الإعلان عن ارتفاع حصيلة الضحايا عقب توقف عمليات البحث عن مزيد من الناجين بعد ظهر أمس الخميس.

وفي بادئ الأمر، ذكرت وكالة إدارة الطوارئ الوطنية في نيجيريا أن عدد الضحايا كان ثمانية.

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ولا يزال العدد الإجمالي لمن كانوا داخل المبنى عند انهياره غير واضح حتى اليوم الجمعة.

وذكرت صحف محلية أن عدد التلاميذ المسجلين بالمدرسة كان حوالي 100.

وحوادث انهيار المباني أمر شائع في لاجوس، بسبب الافتقار إلى تنظيم أعمال البناء بالمدينة، ولقي 115 شخصًا حتفهم عندما انهارت دار ضيافة هناك في سبتمبر من عام 2014.