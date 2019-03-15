ارتفاع أعداد المتظاهرين في الجزائر إلى مئات الآلاف

قال شهود عيان إن عدد المتظاهرين ضد الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة في العاصمة الجزائر الجمعة، ارتفع إلى مئات الآلاف. وأضاف الشهود أن الشرطة أغلقت الطرق المؤدية لمقر الحكومة والبرلمان.

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