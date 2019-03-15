راموس يدعم أطفال سوريا برسالة مؤثرة

دعم مدافع ريال مدريد الإسباني، سيرجيو راموس، الأطفال السوريين الذين يعيشون في ظروف مأسوية صعبة بسبب الحرب المُستعرة في البلاد. وكتب "راموس" عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "منذ 8 سنوات بدأت الحرب في سوريا. 8 سنوات من الجحيم لملايين الأطفال الذين وقعوا في هذا الرعب. لا يمكننا نسيانهم". وأضاف: "انضم إلينا في اليونيسيف لاستعادة طفولتهم ومستقبلهم وحقهم في أن يكونوا أطفالًا".

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