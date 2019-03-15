سولسكاير عن مواجهة برشلونة: أنا مختلف عن 99% من المدربين

أعرب النرويجي أولي جونار سولسكاير المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي عن رضاه عقب قرعة دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا والتي سيواجه فيها برشلونة الإسباني وأكد أنه يختلف عن 99% من المدربين.

وقال سولسكاير في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي : "نريد هذه النوعية من المباريات ضد الأندية الكبيرة".

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وأضاف:" لعبنا من قبل أمام برشلونة في 2008 و2009 و2011، نتطلع إلى مواجهتهم مرة أخرى، أنا مختلف تمامًا عن 99% من المدربين".

واختتم سولسكاير تصريحاته قائلا : "إذا حققنا نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب أمام برشلونة فيمكننا العودة بنتيجة جيدة في مباراة العودة كما حدث مع باريس سان جيرمان".