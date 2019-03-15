أول تعليق من بيكيه على مواجهة مانشستر يونايتد

علق الأسباني جيرارد بيكيه لاعب برشلونة على قرعة دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، والتي وضعت فريقه في مواجهة مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وستقام مباراة الذهاب على ملعب "الأولد ترافورد" 10 أبريل المقبل، بينما تقام مباراة العودة على ملعب "كامب نو" يوم 16 من نفس الشهر.

وكتب بيكيه عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الأجتماعي "تويتر"،سأعود إلى منزلي الثاني، في إشارة لنادي مانشستر يونايتد.

وسبق لمدافع الفريق الكتالوني اللعب مع الشياطين الحمر لمدة 4 مواسم من 2004 حتى 2008، حيث شارك بيكيه في 12 مباراة فقط.

وتأهل البارسا لدور الثمانية بدوري الأبطال بعد تخطيه فريق ليون الفرنسي 5 - 1 في مجموع المباراتين، بينما صعد مانشستر يونايتد بعد الفوز 3 - 1 على باريس سان جيرمان الفرنسي.