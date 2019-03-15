محكمة روسية تقضي بوقف إقامة مصنع لتعبئة المياه من بحيرة «بايكال»

قضت محكمة روسية، اليوم الجمعة، بوقف مشروع إقامة مصنع لتعبئة مياه الشرب قرب بحيرة بايكال، أكبر بحيرة للماء العذب في العالم من حيث الحجم، وطالبت بإجراء تحقيق في الآثار البيئية للمشروع.

وقالت الإدارة الإقليمية لمدينة إركوتسك الروسية في بيان إن اختبارات جرت لموقع البناء في مدينة كولتوك بسيبيريا كشفت وجود آثار لمواد بتروكيماوية.

وتعتقد السلطات أن شركة تعبئة الماء، أكواسيب، قد تكون انتهكت القوانين الخاصة بالبيئة عبر إقامة المنشأة.

وقالت الإدارة: "تم الكشف عن الانتهاكات خلال جلسات الاستماع العامة، وأيضا خلال عملية تقييم الحكومة للتأثير البيئي للمشروع".

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وتعهد رئيس الوزراء الروسي ديميتري مدفيديف بداية الأسبوع الجاري بإجراء تحقيق في المشروع، وقال للصحفيين في مدينة كراسنويارسك في سيبيريا إنه يجب الحفاظ على البيئة في بحيرة بايكال.

وقالت أكواسيب إن إجمالي استثمارات المشروع، الذي يدعمه رجال أعمال من الصين، تقدر بنحو 5ر1 مليار روبل(8ر22 مليون دولار).

وقالت الشركة في بيان الأسبوع الماضي إن المصنع سيكون أحد أكثر مشروعات تعبئة المياه تطورا ومراعاة للبيئة، مضيفة أنه من المقرر تصدير 80 بالمئة من الإنتاج، إلى الصين وكوريا الجنوبية ومنغوليا على وجه التحديد.

وشهدت عريضة عبر موقع" Change.org" تطالب بوقف المشروع توقيع أكثر من 920 ألف شخص منذ الأسبوع الماضي.