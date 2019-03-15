فيديو.. لحظة القبض على المتهم بتنفيذ حادث مسجد نيوزيلندا

أذاعت فضائية العربية، مقطع فيديو بثه رواد مواقع التواصل الاجتماعى يشير إلى إلقاء القبض على المتهم بتنفيذ حادث مقتل نحو 49 شخصاً، وإصابة العشرات خلال هجومه على مسجد أثناء أداء صلاة الجمعة.

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