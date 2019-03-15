موجز "السودان 365".. تظاهرات بأم درمان.. ودعم للكهرباء

خلال الساعات الماضية، شهدت السودان عدد من الأخبار الهامة التي تناولتها المواقع الإخبارية، نقدمها في السطور الأتية:

انطلاق تظاهرات احتجاجية في أم درمان

انطلقت بعيد صلاة الجمعة تظاهرات مطالبة بـ"تنحي الرئيس البشير " عن السلطة، في منطقة ود نوباوي بأم درمان غربي العاصمة، وعدة مناطق في الخرطوم، وذلك استجابة لدعوى "تجمع المهنيين السودانيين" وحلفائه من المعارضة.

وخرج العشرات من مسجد الأنصار بحي ود نوباوي في أم درمان غربي العاصمة، عقب صلاة الجمعة، مردديين شعارات تنادي بـ"تنحي الرئيس البشير"، وإسقاط النظام الحاكم في البلاد.

وفي الكلاكلة والطائف بالخرطوم، انطلقت تظاهرات عقب صلاة الجمعة، استجابة لدعوة "تجمع المهنيين السودانيين"، وحلفائه إلى "مواكب الحرية والتغيير" وفقا لجدول أسبوعي، تتخلله تظاهرات في الأحياء عقب صلاة الجمعة.

"الصندوق الكويتي" يمول محطة كهرباء في السودان بـ170 مليون دولار

وقعت وزارة المالیة السودانیة الیوم الجمعة مع الصندوق الكویتي للتنمیة الاقتصادیة العربیة اتفاقیة تمویل مشروع محطة كھرباء (الفولة) الردیفة بولایة غرب كردفان بقیمة 25 ملیون دینار كویتي (85 ملیون دولار).

وقال رئیس وفد الصندوق الكویتي مساعد المدیر الاقلیمي للدول العربیة نصف النصف لوكالة الانباء الكویتیة (كونا) بعد مراسم التوقیع، إن "الصندوق وافق على تمویل المشروع بمبلغ إجمالي 50 ملیون دینار كویتي (170 ملیون دولار)".

وأضاف أن المشروع ینفذ على قرضین قیمة كل منھما 25 ملیون دینار (85 ملیون دولار) بفترة سداد یصل مداھا الى 25 عاما شاملة فترة الامھال المحددة بخمس سنوات.

وأوضح النصف ان الكھرباء تمثل المحرك الاساسي للتنمیة مؤكدا حرص الصندوق على دعم المشروعات في السودان لتعزیز العلاقات الثنائیة بین الكویت والخرطوم معتبرا ان السودان اول دولة تحظى بتمویل الصندوق الكویتي بعد انشائه.

من جھته اثنى وزیر الدولة بالمالیة السوداني مصطفى حولي على الدعم الذي ظل یقدمھ الصندوق الكویتي للبلاد ومساعداتھ المالیة والفنیة لمختلف قطاعات التنمیة في البلاد.

ووصف مشروع كھرباء الفولة بـ"المھم" معتبرا ان "المشروع استراتیجي لتأثیره الإیجابي على التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة في المنطقة".

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وفدد أممي يبحث مع والي جنوب دارفور (قضايا) إعادة تشكيل يوناميد

زار فريق التقييم الاستراتيجي المشترك من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة مدينة نيالا، عاصمة ولاية جنوب دارفور، حيث التقى الوفد بوالي الولاية، الفريق ركن أحمد علي أبو شنب وأعضاء حكومته.

وبحث اللقاء، طبقاً للموقع الرسمي ليوناميد على تويتر، القضايا المتعلقة بعملية إعادة تشكيل البعثة الجارية الآن تمهيداً لخروجها النهائي من دارفور في 2020.

منظمة التعاون الإسلامي تؤكد مساندتها السودان

دعا البيان الختامي الصادر عن الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المنعقد في الرباط بالمملكة المغربية يومي 13-14 مارس الجاري، الدول الإسلامية إلى زيادة مساعداتها التنموية والمالية لمعالجة مشاكل السودان الاقتصادية.

وأكد البيان مساندة السودان في مواجهة كل التهديدات الخارجية، والتضامن معه في دفاعه عن سيادته وأمنه واستقراره، وثمن عاليا كل الجهود المبذولة إقليميا ودوليا لإحلال السلام في دارفور، وعا المجتمع الدولي للوفاء بكافة التزاماته المعلنة لتحقيق السلام والتنمية المستدامة في السودان.

كما أكد البيان رفض قرار محكمة الجنايات الدولية، الصادر في الرابع من مارس 2009 والمتضمن مذكرة توقيف بحق رئيس جمهورية السودان، ودعا إلى إلغاء هذا القرار بصورة نهائية وغير مشروطة، باعتباره خرقا للقانون الدولي وانتهاكا واضحا للسيادة الوطنية لجمهورية السودان.

ورحب مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون باتفاق التعاون بين جمهورية السودان وجمهورية جنوب السودان الموقع في أديس أبابا ومساعي جمهورية السودان لبناء علاقات سلمية استراتيجية تكاملية مع دولة جنوب السودان وحل القضايا العالقة بينهما عن طريق الحوار وفقا للمواثيق والاتفاقيات الموقعة بينهما وما تقتضيه المصلحة المشتركة لهما.

كما رحب البيان بوثيقة توصيات ومخرجات الحوار الوطني التي تم التوقيع عليها بتاريخ 10 أكتوبر 2016، ودعا كافة القوى السياسية والحركات المسلحة إلى الانضمام لعملية الحوار بغية تحقيق الأمن والاستقرار في السودان، ودعا كافة الدول إلى الامتناع عن مساعدة الحركات المتمردة.

وأشاد المؤتمر بالخطوات التي اتخذها المجلس الوطني في جمهورية السودان بوضع قرار استضافة المركز الإسلامي الصحي الذي يعنى بأبحاث الأمراض المستوطنة وسريعة الانتشار (كالايبولا ونقص المناعة والملاريا والسرطان وما شابهها) موضع التنفيذ، وموافقته على إنشاء المركز الصحي الإسلامي في السودان .

ودعا حكومات المجالس الأعضاء الموقرة وبخاصة ميسورة الحال ومنظمة التعاون الإسلامي والبنك الإسلامي للتنمية ومؤسساستها المالية إلى تقديم الدعم المالي والفني اللازم لإنشاء المركز المذكور في السودان.