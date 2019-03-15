رئيسة وزراء نيوزلندا عن الهجوم الإرهابي: واحد من أحلك الأيام في تاريخ البلاد

وصفت رئيسة وزراء نيوزيلندا ، جاسيندا أرديرن، حادثة الهجوم الإرهابي وإطلاق النار التي حصلت في مدينة كرايست تشيرش، بأنها واحدة من أحلك الأيام في تاريخ البلاد، وذلك خلال خطابها عن الحادث، والذي نقلته فضائية «سي بي سي» اليوم الجمعة.
وأعلنت «أرديرن»، أثناء خطابها اليوم عن مقتل وإصابة العشرات في الهجوم على مسجدين بمدينة كرايست تشيرش، أثناء صلاة الجمعة.
ويُذكر أن الشرطة النيوزيلندية، صرحت بأن عدد ضحايا الهجوم الإرهابي ارتفع إلى 49 شخصا على الأقل، و50 مصابًا، ورفعت أعلى درجات التهديد الأمني في البلاد فضلًا عن تعزيز الأمن على الحدود والمطارات.
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