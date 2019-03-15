ووفقا لما نشره موقع TOI الهندى، فقال تقرير بعنوان "Seqrite Threat Report H2 2018" يوم الأربعاء أن هذه الاكتشافات شملت تهديدات معروفة وغير معروفة مثل cryptojacking، والفدية، وأحصنة طروادة، والمآثر، والديدان، والعدوى، والتطبيقات التى يحتمل أن تكون غير مرغوب فيها (PUAs.
وقد وجد الباحثون فى Seqrite فى المتوسط أكثر من 15000 زيارة للتشفير الخفى فى اليوم، ليبلغ مجموعها أكثر من 2.76 مليون اكتشاف، ومع وجود أكثر من 2000 اكتشاف يوميًا، ظلت برامج الفدية أحد أكثر التهديدات المستمرة التى ينشرها مجرمو الإنترنت.
وقال التقرير إن هناك زيادة حادة فى عدد البرامج الضارة التى لا مبرر لها، مما يؤكد أهمية الدفاع القوى متعدد الطبقات الذى تم نشره وتكوينه بحق، كما تم تسليط الضوء على قطاع تكنولوجيا المعلومات (IT) وصناعة الخدمات المدعومة من تكنولوجيا المعلومات باعتبارها القطاع الأكثر استهدافًا، حيث تمثل 27.83 فى المئة من إجمالى عمليات اكتشاف البرامج الضارة خلال النصف الثانى من عام 2018.
كانت هذه تفاصيل خبر تقرير: 50 مليون تهديدا إلكترونيا تم اكتشافه خلال النصف الثانى من عام 2018 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.