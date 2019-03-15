وأشار بالوش - في مؤتمر صحفي في جنيف اليوم الجمعة - إلى أن هذا البرنامج تدعمه المفوضية، إلى جانب عدد آخر من وكالات الأمم المتحدة، مثل المنظمة الدولية للهجرة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
وأوضح أنه وفقا للأرقام الرسمية، فقد استقبلت البرازيل أكثر من 200 ألف فنزويلي منذ عام 2017، قدم حوالي 85 ألفا منهم طلبات للجوء، بينما حصل 40 ألفا على تأشيرات إقامة مؤقتة.
وقال المتحدث إن مبادرة إعادة التوطين الطوعي تلك كانت بدأت في شهر أبريل 2018، وتشمل 50 مدينة مختلفة في جميع أنحاء البرازيل، موضحا أن المفوضية الأممية تلعب دورا أساسيا في تنفيذ وتنسيق برنامج النقل الداخلي بالبرازيل، لا سيما من خلال تحديد المستفيدين الفنزويليين المؤهلين وضمان حصولهم على الوثائق اللازمة للسفر.
كانت هذه تفاصيل خبر مفوضية اللاجئين: إعادة توطين أكثر من 5 آلاف فنزويلي داخليا في البرازيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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