مفوضية اللاجئين: إعادة توطين أكثر من 5 آلاف فنزويلي داخليا في البرازيل

قال المتحدث باسم المفوضية العليا لشئون اللاجئين بابار بالوش، إنه تم نقل أكثر من 5 آلاف فنزويلي من ولاية رورايما البرازيلية شمال البرازيل إلى 17 ولاية أخرى داخل البلاد، وذلك في إطار برنامج إعادة توطين داخلي طوعي مبتكر للفارين الفنزويليين من بلادهم، بسبب التضخم وعدم استقرار الوضع السياسي.

وأشار بالوش - في مؤتمر صحفي في جنيف اليوم الجمعة - إلى أن هذا البرنامج تدعمه المفوضية، إلى جانب عدد آخر من وكالات الأمم المتحدة، مثل المنظمة الدولية للهجرة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان.

وأوضح أنه وفقا للأرقام الرسمية، فقد استقبلت البرازيل أكثر من 200 ألف فنزويلي منذ عام 2017، قدم حوالي 85 ألفا منهم طلبات للجوء، بينما حصل 40 ألفا على تأشيرات إقامة مؤقتة.

وقال المتحدث إن مبادرة إعادة التوطين الطوعي تلك كانت بدأت في شهر أبريل 2018، وتشمل 50 مدينة مختلفة في جميع أنحاء البرازيل، موضحا أن المفوضية الأممية تلعب دورا أساسيا في تنفيذ وتنسيق برنامج النقل الداخلي بالبرازيل، لا سيما من خلال تحديد المستفيدين الفنزويليين المؤهلين وضمان حصولهم على الوثائق اللازمة للسفر.

