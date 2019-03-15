تحذير لمرتادي مواقع التواصل الاجتماعي من رسائل مجهولة

التاريخ: 15-مارس-2019
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حذَّرت المنظمة السودانية للتوعية بالجرائم الإلكترونية والمخدرات مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي داخل السودان من الدخول أو فتح الروابط المجهولة. وأشارت المنظمة في بيان أصدرته أمس بمناسبة الرسالة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبالأخص (فيسبوك)، بوجود مشكلة تقنية على منصات (فيسبوك انستغرام واتساب) والتي تدعو لإعادة تشغيل المواقع التي عانت من توقف مفاجئ لبعض الخصائص من إرسال الرسائل والميزات، إلى تحديث الحالات أو مشاركة الصور او الفيديوهات مع الأصدقاء.
وبحسب صحيفة الانتباهه الالكترونيه شدد بيان المنظمة على عدم إرسال تلك الرسائل أو تداولها وزاد قائلاً: (الرسائل المتداولة على ماسنجر مجرد شائعات أزعجت الكثير من المستخدمين)، وطالبت المنظمة بتأمين الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، وتفعيل خاصية التحقق الثنائي، وعدم الاستجابة للرسائل التي تحتوي على روابط، وكذلك عدم إعطاء البيانات الشخصية والمعلومات لأي شخص أو رابط أو حساب يطلب ذلك، وأكدت أن القصد من تلك الرسائل زعزعة وإرباك المستخدمين.
الخرطوم (أخبار الخليج 365) .
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