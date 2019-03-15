الشرطة الأمنية تضبط شبكة قامت بسرقة أسلاك الضغط العالي بإحدى المشاريع بالشمالية

ألقت الشرطة الأمنية ببحري القبض على (4) متهمين تمكنوا من سرقة عدد (9) لفات من أسلاك الضغط العالي، التابع لإحدى المشاريع بابي حمد بالولاية الشمالية، والتي تقدر قيمتها بـ(800) ألف، وذلك إثر المعلومة التي رصدتها بموجب بلاغ، وتابعتها وبواسطة قوة مشتركة معها من مباحث قسم شرطة الأوسط بحري، حيث تمكنت من ضبط المتهمين أثناء حضورهم من منطقة أبو حمد قادمين إلى الخرطوم حسب صحيفة الدار، وبعمل كمين محكم أثناء تفريغ الشحنة في إحدى الدفارات بعد بيعها، وأيضاً بتفتيش منزل أحد المتهمين ببحري أسفرت عن ضبط مواد تستخدم في شد سلك الضغط العالي، عليه أقتيد المتهمون للقسم وتدوين بلاغ ضدهم وما زالت الشرطة توالي تحرياتها توطئة لتقديمهم للمحاكمة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)