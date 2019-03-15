التاريخ: 15-مارس-2019
88 مشاهدة
تابعت مصادر وقائع البلاغ المفتوح بشرطة حماية الأسرة والطفل بحرق الصبي خليفة البالغ من العمر خمسة عشر عاماً وذلك على إثر قيام من يمت للأسرة بصلة باستدراجه وحمله على عربة كارو ولكمه مما أدى إلى فقدانه لأربعة من أسنانه، وبعد ذلك قام بالاتصال بشخصين أحدهما يقود ركشة ليقوما بإدخاله إلى راكوبة وهو مكتوف الأيدي، وسحب بنزين من الركشة وسكبه عليه وإشعال النيران في جسده، وتشاء الصدف أن يمر أحد المواطنين بالقرب من الراكوبة، ليقوم بإنقاذ الصبي ونقله لتلقي العلاج بقسم الطوارئ والإصابات ببحري. وباشرت مباحث شرطة حماية الأسرة والطفل إجراءاتها حسب صحيفة الدار، لتتمكن من القبض على أحد المتهمين والإفراج عنه بكفالة مالية، ويواصل أفراد المباحث جهودهم لإلقاء القبض على المتهمين شركائه في جريمة تعذيب الصبي، وذلك على إثر اتهام الصبي بسرقة جهاز موبايل، ومازال الصبي يتلقى العلاج تحت رقابة الأطباء.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر القبض على أحد المتهمين بتكتيف وحرق الصبي خليفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.