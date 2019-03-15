القبض على أحد المتهمين بتكتيف وحرق الصبي خليفة

تابعت مصادر وقائع البلاغ المفتوح بشرطة حماية الأسرة والطفل بحرق الصبي خليفة البالغ من العمر خمسة عشر عاماً وذلك على إثر قيام من يمت للأسرة بصلة باستدراجه وحمله على عربة كارو ولكمه مما أدى إلى فقدانه لأربعة من أسنانه، وبعد ذلك قام بالاتصال بشخصين أحدهما يقود ركشة ليقوما بإدخاله إلى راكوبة وهو مكتوف الأيدي، وسحب بنزين من الركشة وسكبه عليه وإشعال النيران في جسده، وتشاء الصدف أن يمر أحد المواطنين بالقرب من الراكوبة، ليقوم بإنقاذ الصبي ونقله لتلقي العلاج بقسم الطوارئ والإصابات ببحري. وباشرت مباحث شرطة حماية الأسرة والطفل إجراءاتها حسب صحيفة الدار، لتتمكن من القبض على أحد المتهمين والإفراج عنه بكفالة مالية، ويواصل أفراد المباحث جهودهم لإلقاء القبض على المتهمين شركائه في جريمة تعذيب الصبي، وذلك على إثر اتهام الصبي بسرقة جهاز موبايل، ومازال الصبي يتلقى العلاج تحت رقابة الأطباء.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)