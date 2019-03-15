مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة 15 آخرين في حادث مروع بنهر النيل

شهدت منطقة ود بانقا بالقرب من مدينة شندي، حادثاً مرورياً مروعاً بين عربة شريحة وعربة آكسنت أسفر عن وفاة ثلاثة أشخاص في الحال، فيما أصيب خمسة عشر شخصاً إصابات متفاوتة، وترجع التفاصيل إلى أن العربة الشريحة كانت في طريقها إلى الخرطوم من منطقة أبو حمد، والعربة الآكسنت في طريقها إلى شندي، وعند وصولهم إلى منطقة ود بانقا وقع التصادم العنيف حسب صحيفة الدار، الذي أسفر عن وفاة وإصابة 18 شخصاً في الحال. عليه تم إخطار الشرطة التي سارعت إلى موقع الحدث واتخذت كافة إجراءاتها القانونية اللازمة، وتم تسليم المتوفين لذويهم وإسعاف المصابين لتلقي العلاجات اللازمة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)