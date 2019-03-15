تفاصيل القرعة : صدام ناري بين برشلونة ومانشستر يونايتد.. ومواجهة إنجليزية مثيرة

التاريخ: 15-مارس-2019 فى : رياضة 6 مشاهدة اجريت اليوم بمدينة نيون السويسرية قرعه الدور ربع النهائي لدوري ابطال اوربا والتي تشهد تنافس كل من برشلونة ، اليوفينتوس ، مانشستر سيتي ، مانشستر يونايتد ، ليفربول ، توتنهام ، بورتو وأياكس حيثجات كالاتي : (1) أياكس × يوفنتوس (2) ليفربول × بورتو (3) توتنهام × مانشستر سيتي (4) برشلونة × مانشستر يونايتد Advertisements نتيجة قرعة نصف النهائي الفائز من المباراة (3) × الفائز من المباراة (1) الفائز من المباراة (4) × الفائز من المباراة (2) الخرطوم (أخبار الخليج 365) .

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