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تفاصيل القرعة : صدام ناري بين برشلونة ومانشستر يونايتد.. ومواجهة إنجليزية مثيرة

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Moayd Noreldeen 0 تبليغ

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التاريخ: 15-مارس-2019

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اجريت اليوم بمدينة نيون السويسرية  قرعه الدور ربع النهائي لدوري ابطال اوربا والتي تشهد تنافس كل من ، اليوفينتوس ، مانشستر سيتي ، مانشستر يونايتد ، ، توتنهام ، بورتو وأياكس حيثجات كالاتي :

(1) أياكس × يوفنتوس

(2) ليفربول × بورتو

(3) توتنهام × مانشستر سيتي

(4) برشلونة × مانشستر يونايتد

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نتيجة قرعة نصف النهائي

الفائز من المباراة (3) × الفائز من المباراة (1)

الفائز من المباراة (4) × الفائز من المباراة (2)

 

الخرطوم (أخبار الخليج 365) .

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