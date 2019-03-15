القبض على صاحب العربة الذي تم فيها نقل جثمان القتيل طه وتعذيبه

التاريخ: 15-مارس-2019 فى : حوادث 20 مشاهدة ما زالت شعبة مباحث ولاية الجزيرة تواصل تحرياتها الدقيقة، حول مقتل الشاب طه اسحق مبشر الطاهر بحي الدناقلة شرق مدني، بالضرب المبرح والحرق، وقد تعرض الشاب المقتول لأبشع وسائل التعذيب من قبل المتهمين وقد قامت شعبة مباحث ولاية الجزيرة حسب صحيفة الدار، بالقبض على 9 متهمين من ضمنهم صاحب العربة التي نقل جثمان القتيل بها لطمس معالم الجريمة البشعة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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