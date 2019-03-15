البشير يزور الأب فيليب ساوث فرج للاطمئنان على صحته

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قام رئيس الجمهورية المشير عمر البشير بزيارة الأب فيليب ساوث فرج مساء اليوم (الخميس) بمنزله بالخرطوم، للاطمئنان على صحته، حيث كان في استقباله أسرة الأب فيليب ، وأشاد الرئيس بمبادراته ، ومتانة الروابط الأزلية التي تجمع المسيحيين والمسلمين بالسودان ورسالة الأب فيليب ساوث فرج الدعاية للمحبة والسلام.

وشكر الأب فيليب الرئيس على الزيارة ، وقال إنها تعتبر أكبر تأكيد على التعايش الديني بالسودان، وهي رسالة تسامح وتواصل ديني نبعثها للعالم أجمع .

وتقدمت أسرة الأب فيليب بالشكر لرئيس الجمهورية على الزيارة التي وصفتها بأنها تؤكد عمق الروابط ، وقوة التعايش السلمي بالبلاد . الصيحة الآن المادة السابقة مدير هيئة الموانئ السابق: من يقول إن (شليه) هو مهندس عقد الشركة الفلبينية لا يعرف خلفيات القضية

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