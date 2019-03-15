آبي أحمد: مشاورات مرتقبة بين قادة المنطقة لمصلحة الشعوب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعرب رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، عن عميق تقديره وامتنان الشعب الإثيوبي للسودان قيادة وشعبًا في وقفاته ومؤازرته لإثيوبيا في كل الظروف والمحن التي مرت بها.

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي في تصريحات لصحيفة الصيحة الصادرة اليوم”الجمعة” إن هناك ترتيبات جارية في المنطقة وتشاورًا بين دولها وقادتها لتعزيز التعاون المشترك وإزالة الخلافات.

وأضاف” ستسمعون قريبًا عن لقاءات ومشاورات بين قادة المنطقة من أدل مصالح الشعوب واستقرارها ومنافعها، والسودان محور مهم في ذلك، والرئيس البشير بخبرته وحنكته سيعبر بالسودان المرحلة الراهنة”.