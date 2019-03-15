حزب بلال يؤكد مساندته لممثليه في الحكومة الجديدة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

رحب الأمين العام المكلف للحزب الاتحادي الديمقراطي الدكتور “أحمد بلال عثمان” بممثلي الحزب الذين تم اختيارهم في الجهازين التنفيذي المركزي والولائي وأكد أنهم كفاءات حزبية لها عطاؤها الحزبي والوطني وتمتلك قدرات سياسية وتنفيذية تمكنهم من إدارة ما كلفوا به بمهنية عالية وتجرد ونكران ذات وفق ما يرضي الله وما يخرج الوطن من أزماته الطاحنة التي ألمت به، سائلين الله لهم التوفيق في أداء رسالتهم.

وقال رئيس قطاع الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحزب “محمد الشيخ محمود” حسب صحيفة المجهر، إن الحزب سيكون سنداً وعوناً وعضداً لوزير المالية الجديد “مجدي حسن يس” وبقية ممثلي الحزب على المستوى المركزي والولائي خاصة وأن الحزب قد قدم رؤية اقتصادية متكاملة سوف تساهم في حل كثير من المعضلات الاقتصادية التي تواجه البلاد.

كوش