محكمة بحرينية تقضي بسجن المعارض ابراهيم شريف بعد انتقاده الرئيس البشير

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: قضت محكمة بحرينية أمس، بسجن المعارض ابراهيم شريف ستة أشهر والغرامة 500 دينار بحريني (1300) دولار)، بسبب تغريدة تدعو إلى رحيل الرئيس عمر البشير، بحسب ما أفادت منظمة العفو الدولية، وشريف معتقل سابق وتولى قيادة جمعية “وعد” التي حلتها السلطات في مايو 2017، وينوي المعارض البحريني استئناف الحكم، ليبقى بحالة سراح لحين صدور الحكم الجديد حسب صحيفة السوداني، واعتمدت المحكمة على تغريدة لإبراهيم شريف في 25 ديسمبر 2018 مع صورة للبشير جاء فيها “ارحل يا زول”. المادة السابقة محاكمة الناشط (ود قلبا) في بلاغ تقويض النظام الدستوري المقالة القادمة حزب بلال يؤكد مساندته لممثليه في الحكومة الجديدة

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