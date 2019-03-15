الفيتوري ينقل الهلال للعالمية.. بقلم ايمن كبوش

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اختزل الكابتن محمد محيي الدين الديبة الكثير من العناوين التي تستحقها صفقة انتقال اللاعب ’’محمد مفتاح الفيتوري’’ لصفوف الهلال في الانتقالات النصفية المنصرمة.. قادماً من ’’اوروبا’’.. والقدوم من ’’اوروبا’’ كما تعلمون يتماشى تماماً مع ما صرح به احد ’’سماسرة الصفقة’’ بأن ’’محمد مفتاح الفيتوري’’ نقل الهلال الى العالمية.. !!

= والى تصريح الديبة: ’’قال المدرب محي الدين الديبة إن الهلال تضرّر من المجاملات والدائرة الشيطانية التي تحوم حول رئيس النادي أشرف سيد أحمد الكاردينال، مشيرًا إلى أنها جعلته يتخذ قرارات لا معنى لها، ساخرًا في الوقت ذاته من صفقة التعاقد مع الليبي الفيتوري.

= وقال الديبة في تصريحٍ لـ”باج نيوز” إن ارتداء اللاعب الفيتوري لفانيلة رديف مانشستر يونايتد لا تدعم ارتدائه لشعار الهلال. وأضاف” لو في زول ببيع رصيد أو عندو طبلية في مانشستر ما ممكن يجي السودان”.

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= كل ما يحيط بصفقة هذا اللاعب ’’العاطل’’ مثير للضحك.. يذكرني بصفقة انتقال لاعب الباطن السعودي السابق ’’محمد عبد الكريم بخاري’’ الذي سبقته ضجة مفتعلة من ’’السمسار’’/ المعروف لديكم/ فلم نر اللاعب بشعار الهلال الى ان غادر الكشوفات مشطوباً.

= لا شيء يجبر القادمين من اوروبا.. البلد التي لا تقطع فيها الكهرباء.. ولا المياه وتتوفر فيها الادوية المنقذة للحياة وكل رفاهية الدنيا.. للعيش في السودان.. حتى وان كان هؤلاء القادمون من اوروبا مجرد مواطنين عاديين.. فما بالكم بلاعب كان في ’’المان ستي’’ و’’المان يونايتد’’ فما كان اولى به واصوب ان يقبل بـ’’طبلية بيع الرصيد’’ في ازقة انجلترا.. من البقاء في اي بلد افريقي ناهيكم عن السودان او ليبيا.. هناك سر.. ربما يريد اللاعب ان يعود الى ’’المان’’ من بوابة السودان.. بينما يريد سمسار ’’القطط السمان’’ ان يجرب حظه في الرياضة وان ينفض عن نفسه الغبار بهذه الصفقة.. فربما يعود الى الواجهة والاضواء.

= سيكون ’’محمد مفتاح الفيتوري’’ هو ’’الناقل الحصري’’ لنادي الهلال الى العالمية.. مثلما نقله ’’ابوبكر كيبي’’ و’’اولمينغو’’ و’’اندرزينهو’’ و’’جوليام’’.. لم لا.. طالما ان صفقة عودته مجددا الى اوروبا لن تقل عن ملايين الدولارات.. عندها لن نحزن على الـ50 الف دولار امام كل هذه الاضواء التي صنعها ’’فيتوري المان ستي’’.