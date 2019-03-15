أكد التونسي يامن الزلفاني، المدير الفني لفريق المريخ أن تفكيره منصب حاليًا على موقعة النجم الساحلي، لحساب إياب نصف نهائي كأس زايد للأندية العربية الأبطال، يوم 29 مارسالجاري.
وقال الزلفاني، في تصريحات حسب موقع كوورة: قررنا أن نخوض معسكرًا في إثيوبيا، للتحضير بشكل جيد لمباراة النجم الساحلي”.
وأضاف المدرب التونسي: “اختيارنا لإقامة المعسكر في إثيوبيا، يعود لأنه أقرب مكان للسودان، لتجنب إرهاق اللاعبين في التنقل، كما أن مكان المعسكر مجهز جيدًا بكل ما يحتاج الفريق، ويعسكر فيه أبطال العالم لألعاب القوى”.
واختتم الزلفاني تصريحاته: “الأكيد أن معسكر إثيوبيا، سيكون محطة هامة على درب الإعداد، لإياب نصف نهائي كأس زايد، وسيفيدنا كثيرًا قبل خوض المباراة الحاسمة”.
كانت هذه تفاصيل خبر الزلفاني: معسكر اثيوبيا سيجهز الفريق بشكل جيد للنجم الساحلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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