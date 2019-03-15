وداعا لانقطاع التيار.. دعم عربي لـ"كهرباء السودان" (تقرير)

"وداعا لانقطاع التيار"، يبدو أنه سيكون شعار المسئولين السودانيين خلال الفترة المقبلة بعد التحركات التي أجروها لتدعيم القطاع الكهربائي.

وقع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، ووزارة المالية السودانية اليوم الجمعة، اتفاقية تمويل مشروع محطة كهرباء (الفولة) الرديفة بولاية غرب كردفان، بقيمة 25 مليون دينار كويتي (85 مليون دولار).

وقال رئيس وفد الصندوق الكويتي مساعد المدير الاقليمي للدول العربية نصف النصف - في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا)، بعد مراسم التوقيع إن الصندوق وافق على تمويل المشروع بمبلغ إجمالي 50 مليون دينار كويتي (170 مليون دولار)، موضحا أن المشروع ينفذ على قرضين، قيمة كل منهما 25 مليون دينار (85 مليون دولار)، بفترة سداد يصل مداها الى 25 عاما، شاملة فترة المهلة المحددة بخمس سنوات.

وأوضح النصف أن الكهرباء تمثل المحرك الاساسي للتنمية، مؤكدا حرص الصندوق على دعم المشروعات في السودان؛ لتعزيز العلاقات الثنائية بين الكويت والخرطوم، معتبرا أن السودان أول دولة تحظى بتمويل الصندوق الكويتي بعد انشائه.

ومن جهته، اثنى وزير الدولة بالمالية السوداني مصطفى حولي على الدعم الذي ظل يقدمه الصندوق الكويتي لبلاده، ومساعداته المالية والفنية لمختلف قطاعات التنمية في السودان.

ووصف مشروع كهرباء الفولة ب"المهم"، معتبرا أن المشروع استراتيجي لتأثيره الإيجابي على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.

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تجدر الإشارة إلى أن تكلفة تمويل مشروع محطة كهرباء (الفولة) نحو 188 مليون دولار، منها ما يعادل 170 مليون دولار تمويل الصندوق الكويتي، فيما تتحمل حكومة السودان 18 مليون دولار بالمكون المحلي، تشمل تكلفة الأعمال المدنية للمشروع.

وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى، أنه جارى التنسيق مع الجانب السودانى، لبدء تجارب التشغيل للمرحلة الأولى من خط الربط الكهربائى بين مصر والسودان، بقدرة 300 ميجا وات، بعد أن تم الانتهاء من جميع الأعمال الخاصة بالمشروع.

وأضاف شاكر، أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء انتهت من إنشاء جميع الأبراج الخاصة بالمشروع والتى يبلغ عددها 300 برج، كما انتهت من محطات المحولات الخاصة بالمشروع، ومن المقرر أن يحدد الجانبان المصرى والسودانى الموعد النهائى لتشغيل الخط.

وأوضح وزير الكهرباء، أنه تم الانتهاء أيضاً من خط الربط الهوائى المزدوج الدائرة توشكى (2) / وادى حلفا جهد 220 ك.ف، لافتاً إلى أن الجهد الكهربائى للمحطة يبلغ 220/66 فولت، وتعمل بنظام العزل بالهواء أو AIS، حيث بلغت التكلفة الاستثمارية للتوسعات حوالى 32 مليون 550 ألف جنيه.

من جانبه قال مصدر مسئول بوزارة الكهرباء، أن التكلفة الاستثمارية لمشروع الربط الكهربائى مع السودان تبلغ حوالى 56 مليون دولار، مشيرًا إلى أن هذه التكلفة تعد قيمة الخطوط ومحطات المحولات التى سيتم إنشائها على أرض مصر، فى حين تتحمل السودان تكلفة الخطوط على أرضها.

وأكد المصدر، أن مصر استطاعت من خلال المعدات التى تمتلكها والإمكانيات من تنفيذ المشروع فى فترة قصيرة من تاريخ توقيع العقود بين الجانبين المصرى والسودانى، موكدًا أن الربط مع السودان سيكون نقطة انطلاق للربط الكهربائى بين مصر وأفريقيا بالكامل.