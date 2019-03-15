السعودية تدين الهجوم الإرهابي على مسجدين في نيوزيلندا

وجدد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية - وفقا لوكالة الأنباء السعودية /واس/ - التأكيد على إدانة المملكة للإرهاب بكل أشكاله وصوره وأيا كان مصدره، وعلى أن الإرهاب لا دين له ولا وطن، مشددا على موقف المملكة الداعي إلى ضرورة احترام الأديان، مقدمًا العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب النيوزيلندي، وتمنياته للجرحى بالشفاء العاجل.
وأعلن مفوض شرطة نيوزيلندا مايك بوش، في وقت سابق اليوم، ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم إطلاق النار على مسجدين بمدينة "كرايست تشيرش" بشرق نيوزيلندا أثناء صلاة الجمعة إلى 49 قتيلا.
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