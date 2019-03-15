أفاد شهود عيان خروج مظاهرات احتجاجية في مسجد ودنوباوي عقب صلاة الجمعة مطالبة برحيل البشير ونظامه ، وتأتي هذه المظاهرات عقب دعوة تجمع المهنيين السودانيين إلى تظاهرات في أنحاء مختلفة من البلاد صباح اليوم الجمعة .
ودعت المعارضة السودانية صباح اليوم ( الخامس عشر من مارس 2019)، إلى خروج مظاهرات في كل الولايات والمدن السودانية علي مدار الاسبوع تحت مسمى " مواكب العدالة (شهداء الجنينة - اللاجئين والنازحين - مفصولي الصالح العام - متضرري السدود - العمال والمزارعين)"
ويشهد السودان منذ 13 ديسمبر (كانون الأول)من العام الماضي، احتجاجات شبه يومية ضد الحكومة والرئيس عمر البشير الذي يحكم البلاد منذ 30 يونيو 1989.
واندلعت الاحتجاجات بعد قرار الحكومة رفع أسعار الخبز ، بينما تعاني البلد من نقص حاد في العملات الأجنبية وتضخم بنسبة 70بالمئة.
كانت هذه تفاصيل خبر انطلاق تظاهرات الجوامع من جامع ود نوباوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.