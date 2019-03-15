انطلاق تظاهرات الجوامع من جامع ود نوباوي

أفاد شهود عيان خروج مظاهرات احتجاجية في مسجد ودنوباوي عقب صلاة الجمعة مطالبة برحيل البشير ونظامه ، وتأتي هذه المظاهرات عقب دعوة تجمع المهنيين السودانيين إلى تظاهرات في أنحاء مختلفة من البلاد صباح اليوم الجمعة .

ودعت المعارضة السودانية صباح اليوم ( الخامس عشر من مارس 2019)، إلى خروج مظاهرات في كل الولايات والمدن السودانية علي مدار الاسبوع تحت مسمى " مواكب العدالة (شهداء الجنينة - اللاجئين والنازحين - مفصولي الصالح العام - متضرري السدود - العمال والمزارعين)"